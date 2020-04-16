Таможня открыла статистические данные по товарообороту: Теперь они доступны в онлайн-режиме

Максим Нефедов из открытых источников

В ГТС записали специальную видеоинструкцию, которая должна научить пользоваться порталом

Государственная таможенная служба открыла доступ к статистическим данным по товарообороту - отныне объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товару можно посмотреть в режиме онлайн.

Об этом сообщил председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов в Facebook.

"Гостаможслужба запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики", - отметил он.

Так, кроме раздела жалоб, на сайте можно будет найти данные о таком:

товарооборот по 2018 – І квартал 2020 гг. с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;

объемы налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной;

поступления в госбюджет от Таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;

налоговая нагрузка на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД);

какие товары Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, таможня;

рейтинги в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше/меньше экспортирует/импортирует или ТОП-5 позиций товаров, по которым имеем наибольшее отрицательное/положительное торговое сальдо; ТОП-5 стран, которые оплатили наибольшую/наименьшую пошлину при импорте товаров в Украину и тому подобное;

таможенная стоимость единицы товара (минимальная, средняя и максимальная) как автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара.

Кроме этого, по словам Нефедова, 13-минутная видеоинструкция научит любого человека пользоваться интерактивным порталом аналитики Таможни.

В ближайшее время к каждому из 9 разделов запишут отдельные видеообзоры, а также добавят возможность просматривать показатели в гривне.

"Из-за высокого интереса к данным и вероятно большому количеству одновременных заходов на сайт, возможны временные проблемы с доступом к сервису. Мы работаем над усилением серверных мощностей Гостаможслужбы", - отметил Нефедов.

Напомним, Нефедов рассказал о санитарной обработке авто на границе и перераспределении работников таможни.

До этого, 4 марта, НАБУ открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.