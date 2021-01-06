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Сын Корбана погиб в аварии, – СМИ

Предварительно, он погиб, катаясь на квадроцикле

Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на квадроцикле. 

Мать одного из них сообщила правоохранителям об исчезновении.

Подростков нашли в воде реки Сура в селе Новоалександровка Днепровского района. 

Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды, поскольку были пристегнуты.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области машина наехала на подростков 13 и 15 лет, один из них скончался на месте, другого госпитализировали.

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