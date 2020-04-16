Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ три раза нарушили режим тишины

За минувшие сутки, 15 апреля, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников вблизи города Попасная из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от села Крымское было зафиксировано использование НВФ гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ООС рядом с селом Водяное из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Как отмечается, вчера, в результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было.

По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух бойцов НВФ.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источник в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО состоится 16 апреля.

В свою очередь, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что граждане Украины, которых удастся вернуть в рамках обмена на подконтрольную правительству территорию, еще 14 дней будут находиться на Донбассе на обсервации.