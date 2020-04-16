Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь
НВФ три раза нарушили режим тишины
За минувшие сутки, 15 апреля, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников вблизи города Попасная из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от села Крымское было зафиксировано использование НВФ гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ООС рядом с селом Водяное из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Как отмечается, вчера, в результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было.
По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух бойцов НВФ.
Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источник в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО состоится 16 апреля.
В свою очередь, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что граждане Украины, которых удастся вернуть в рамках обмена на подконтрольную правительству территорию, еще 14 дней будут находиться на Донбассе на обсервации.