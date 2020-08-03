Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь

НВФ дважды нарушили режим всеобъемлющего перемирия

За минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили два провокационных выстрела, нарушая режим всеобъемлющего перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил

Согласно сообщению, сначала противник произвел один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию неподалеку Красногоровки.