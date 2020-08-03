Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь
НВФ дважды нарушили режим всеобъемлющего перемирия
За минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили два провокационных выстрела, нарушая режим всеобъемлющего перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, сначала противник произвел один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию неподалеку Красногоровки.
"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали", - отметили в штабе ООС.
Как известно, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
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Напомним, в первый день августа незаконные вооруженные формирования совершили три неприцельных обстрела на Донбассе. Двое бойцов из состава Объединенных сил были травмированы.