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Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

НВФ дважды нарушили режим всеобъемлющего перемирия

За минувшие сутки, 2 августа, на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили два провокационных выстрела, нарушая режим всеобъемлющего перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, сначала противник произвел один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию неподалеку Красногоровки.
 
"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали", - отметили в штабе ООС.
 
Как известно, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
 
 
Напомним, в первый день августа незаконные вооруженные формирования совершили три неприцельных обстрела на Донбассе. Двое бойцов из состава Объединенных сил были травмированы.
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