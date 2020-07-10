Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь

НВФ семь раз открывали огонь по украинским позициям

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новолуганского противник пять раз открывал огонь по нашим защитникам. Сначала НВФ применили минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии – артиллерийские системы калибра 122 мм, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения, а также стрелковое оружие. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник осуществлял обстрелы наших позиций на подступах к Причепиловке.