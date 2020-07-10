Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь
НВФ семь раз открывали огонь по украинским позициям
За минувшие сутки, 9 июля, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новолуганского противник пять раз открывал огонь по нашим защитникам. Сначала НВФ применили минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии – артиллерийские системы калибра 122 мм, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения, а также стрелковое оружие. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник осуществлял обстрелы наших позиций на подступах к Причепиловке.
Еще один факт вооруженной активности зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку от Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
Как отмечается, потерь за минувшие сутки в результате провокационных обстрелов среди украинских защитников нет.
Ранее сообщалось, что Украина выработает рекомендации Международного комитета Красного Креста (МККК) относительно упрощение режима прохождения КПВВ на линии разграничения на востоке Украины для наиболее уязвимых слоев населения.