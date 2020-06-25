Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь

НВФ открывали огонь по украинским позициям пять раз

По оборонительным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке НВФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" , неподалеку от населенного пункта Широкино противник открывал огонь з 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Впоследствии несколько раз противник проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Хутора Вольного, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отмечается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие провокационных обстрелов не было.

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