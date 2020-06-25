Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь
НВФ открывали огонь по украинским позициям пять раз
За минувшие сутки, 24 июня, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Широкино противник открывал огонь з 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
По оборонительным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке НВФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Впоследствии несколько раз противник проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Хутора Вольного, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как отмечается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие провокационных обстрелов не было.
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Напомним, председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса".