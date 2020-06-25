live
Новости » События Читати новину українською

Сутки на Донбассе: Вчера обошлось без потерь

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

НВФ открывали огонь по украинским позициям пять раз

За минувшие сутки, 24 июня, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Широкино противник открывал огонь з 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
 
По оборонительным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке НВФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
 
Впоследствии несколько раз противник проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Хутора Вольного, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
 
Как отмечается, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие провокационных обстрелов не было.
 
 
Напомним, председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса".
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Страна в долгах | Ток-шоу
Взрыв на Позняках. Секреты Белого дома. Скандальные
Андрей Портнов | Ток-шоу
Андрей Деркач | HARD с Влащенко | 23.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Уровень поддержки власти. Нормандская встреча | Ток-шоу