Сутки на Донбассе: В результате подрыва и взрыва гранаты трое военных получили травмы

Вчера НВФ три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы

Согласно сообщению, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. НВФ произвели неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиново противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений возле Попасной. А неподалеку населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранение средней степени тяжести.

Кроме того в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Все раненые были доставлены в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное.