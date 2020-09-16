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Сутки на Донбассе: В результате подрыва и взрыва гранаты трое военных получили травмы

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Вчера НВФ три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы

За минувшие сутки, 15 сентября, на Донбассе было зафиксировано три нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. НВФ произвели неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
 
В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиново противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений возле Попасной. А неподалеку населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.
 
Отмечается, что во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранение средней степени тяжести.
 
Кроме того в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.
 
Все раненые были доставлены в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное.
 
 
Ранее сообщалось, что один из двоих украинских военных, которые пострадали в результате подрыва авто на Донбассе, умер. Мужчина ушел из жизни после проведения реанимационных мероприятий.
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