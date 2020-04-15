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Сутки на Донбассе: В результате обстрелов ранены трое военных

Раненный военный на Донбассе из открытых источников

НВФ 9 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки, 14 апреля, незаконные вооруженные формирования совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил, передает пресс-служба ООС.

Согласно сообщению, все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песок и Павлополя;
  • против защитников Красногоровки противник использовал станковые противотанковые гранатометы;
  • рядом с Новомихайловкой применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
  • вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

Как отмечается, в результате провокационных обстрелов вчера двое бойцов ВСУ получили ранения, один военный получил боевое поражение.

Напомним, ранее заместитель командующего операцией Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь заявил, что сторонам не удалось договориться о новом разведении сил на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

 

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