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Сутки на Донбассе: В результате обстрелов один военный получил боевое травмирование

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

НВФ семь раз обстреляли украинские позиции

За минувшие сутки, 6 июля, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже – 120-мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Пивденному, НВФ также использовали минометы 120-го калибра, а неподалеку от Хутора Вольный – гранатометы различных систем и пулеметы.
 
Кроме того, по укреплениям украинских воинов недалеко от Верхнеторецкого в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования открывали огонь из 120-мм минометов, а у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Как отмечается, за минувшие сутки в результате провокационных обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование.
 
 
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что введение вопроса Крыма в "минский формат" может заблокировать переговоры относительно Донбасса.
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