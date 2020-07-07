Сутки на Донбассе: В результате обстрелов один военный получил боевое травмирование

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

НВФ семь раз обстреляли украинские позиции

За минувшие сутки, 6 июля, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе , применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже – 120-мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Пивденному, НВФ также использовали минометы 120-го калибра, а неподалеку от Хутора Вольный – гранатометы различных систем и пулеметы.