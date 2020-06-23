Сутки на Донбассе: В результате обстрелов один боец ООС получил ранения

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Накануне НВФ 16 раз открывали огонь

За минувшие сутки, 22 июня, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 16 раз. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил

Согласно сообщению, большинство нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: из артиллерийских систем калибра 122 мм противник обстрелял украинских защитников неподалеку Орехового, а впоследствии – из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

по оборонцах населенного пункта Попасная НВФ задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

по защитникам Новозвановки противник выпустил 36 мин из 120-ти мм минометов;

по опорным пунктам вблизи Хутора Свободный трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новотошковского и Катериновки НВФ применили 120-мм минометы. Кроме этого, последний населенный пункт обстреляли с гранатометов;

по позициям неподалеку Новгородского задействовали минометы 82 калибра.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Широкиного НВФ обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.