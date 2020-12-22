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Сутки на Донбассе: В результате обстрела ранения получили двое украинских бойцов

Фото из открытых источников

НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Золотого-4 незаконные вооруженные формирования открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
В результате обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
 
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.
 
На многочисленные и прицельные обстрелы НВФ, украинские защитники открывали огонь в ответ.
 
С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
 
 
Напомним, 20 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела один из гражданских трактористов получил ранение. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.
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