Сутки на Донбассе: В результате обстрела ранения получили двое украинских бойцов

НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Золотого-4 незаконные вооруженные формирования открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное.