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Сутки на Донбассе: В результате обстрела ранен один украинский боец

Раненный военный на Донбассе Фото из открытых источников

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное

За прошедшие сутки, 10 ноября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы вблизи Водяного. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
 
Кроме того, с начала текущих суток, 11 ноября, противник нарушил "режим тишины" один раз.
 
"Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин сразу был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.
 
 
Напомним, вчера утром, 10 ноября, состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политическая подгруппа обсуждала "План достижения мира на Донбассе".
 
Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". В украинской делегации обращали внимание, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября, до этого времени ОБСЕ должна была сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.
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