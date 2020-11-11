Сутки на Донбассе: В результате обстрела ранен один украинский боец

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное

Согласно сообщению, в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Кроме того, с начала текущих суток, 11 ноября, противник нарушил "режим тишины" один раз.

"Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин сразу был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

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Напомним, вчера утром, 10 ноября, состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политическая подгруппа обсуждала "План достижения мира на Донбассе"