Сутки на Донбассе: В результате обстрела ранен один украинский боец
Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное
За прошедшие сутки, 10 ноября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы вблизи Водяного. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером – применил миномет калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Кроме того, с начала текущих суток, 11 ноября, противник нарушил "режим тишины" один раз.
"Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин сразу был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.
Напомним, вчера утром, 10 ноября, состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политическая подгруппа обсуждала "План достижения мира на Донбассе".
Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". В украинской делегации обращали внимание, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября, до этого времени ОБСЕ должна была сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.