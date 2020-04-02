Сутки на Донбассе: Трое военных ВСУ получили ранения

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ 15 раз нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки, 1 апреля, незаконные вооруженные формирования 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы четыре обстрела, а именно:

вблизи Новотошковского - из артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и минометов 120-го калибра;

недалеко от Хутора Свободного и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Орехово - из гранатометов различных систем.

Кроме того, противник 11 раз нарушил режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

вблизи Павлополя - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

трижды в районе Песков - зафиксированы обстрелы из БМП-1 и стрелкового оружия;

дважды по окрестностям Марьинки и в районе Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

трижды у Новомихайловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Николаевки - из стрелкового оружия.

Как отмечается, в результате провокационных обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что незаконные вооруженные формирования воспринимают глобальную угрозу коронавируса COVID-19, как благоприятное время для эскалации. МИД призывает РФ прекратить агрессию против Украины и обеспечить полный и беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям.