Сутки на Донбассе: Ранения получили трое бойцов ООС

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НВФ вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

За прошедшие сутки, 11 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреливали украинские позиции, в результате ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Водяного НВФ на рассвете применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а в вечернее время – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, в районе ответственности "Север", возле Новотошкивского и Майорска незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехового противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В результате обстрелов за минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения и оказали им помощь врачей.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил ответили на обстрелы прицельным огнем и остановили наступление противника. По данным разведки, за прошедшие сутки бойцы ООС убили трех и ранили одного члена НВФ. Также, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

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С начала этих суток НВФ 7 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди бойцов ООС нет.

Напомним, перед этим, 10 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреливали позиции Объединенных сил, в результате чего погиб украинский военный, еще трое получили ранения.