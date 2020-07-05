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Сутки на Донбассе: Ранение получил один боец ООС

Фото из открытых источников

НВФ 10 раз открывали огонь

За минувшие сутки, 4 июля, незаконны вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращение огня, применив при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", противник три раза обстрелял опорные пункты украинских защитников неподалеку Новотошковского, применив при этом артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также автоматические станковые гранатометы.
 
Из минометов различных калибров, НВФ открывали огонь вблизи Орехового и Крымского. Возле этих населенных пунктов и рядом Катериновки противник также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
 
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" незаконные вооруженные формирования активизировались после обеда. В частности, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия противник вел обстрелы вблизи Павлополя и Гнутового.
 
Еще один факт нарушения "тишины" зафиксирован возле Пищевика. На этом участке противник открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.
 
Вчера в результате провокационного обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.
 
 
Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе принятия закона об "особом статусе Донбасса".
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