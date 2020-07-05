Сутки на Донбассе: Ранение получил один боец ООС

НВФ 10 раз открывали огонь

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", противник три раза обстрелял опорные пункты украинских защитников неподалеку Новотошковского, применив при этом артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также автоматические станковые гранатометы.

Из минометов различных калибров, НВФ открывали огонь вблизи Орехового и Крымского. Возле этих населенных пунктов и рядом Катериновки противник также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.