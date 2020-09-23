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Сутки на Донбассе прошли без нарушений "режима тишины" со стороны НВФ, - ООС

Фото из открытых источников

С начала текущих суток НВФ также соблюдали тишину

За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано не было. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, несмотря на прекращение обстрелов по всей линии разграничения украинские военные находятся наготове для адекватного реагирования на возможные вызовы.

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Как отмечается, с начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности подразделений ООС наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела со стороны НВФ не зафиксировано.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций заявил, что оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе - это не только война в Украине, это война в Европе. 

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