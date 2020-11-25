Сутки на Донбассе: От снайперского огня погиб один военный

НВФ четыре раза нарушили "режим тишины"

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденное. На этих участках противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия НВФ провоцировали украинских защитников неподалеку Водяного. По позициям в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел снайпер противника.

"В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжелораненый украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - отметили в ООС.