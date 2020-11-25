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Сутки на Донбассе: От снайперского огня погиб один военный

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

НВФ четыре раза нарушили "режим тишины"

За прошедшие сутки, 24 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили достигнутые договоренности. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденное. На этих участках противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
 
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия НВФ провоцировали украинских защитников неподалеку Водяного. По позициям в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел снайпер противника.
 
"В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжелораненый украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - отметили в ООС.
 
С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
 
 
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры для выполнения полномочий в районе ООС, возложенных на них УПК Украины.
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