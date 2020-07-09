Сутки на Донбассе: Один военный погиб, трое бойцов ранены
НВФ 14 раз обстреляли украинские позиции, в частности, из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома в Зайцевом
За прошедшие сутки, 8 июля, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Марьинки, НВФ дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Хутора Свободного и Орехов в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По оборонцах Новолуганского и Новозвановки НВФ вели огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинские позиции вблизи Зайцевого и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.
Также отмечается, что незаконные вооруженные формирования из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево из автоматических станковых гранатометов. В результате было повреждено шиферную кровлю крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.
Вчера, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинский воинов получили ранения.
Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация готова "сблизить позиции" на переговорах по урегулированию конфликта Донбассе.