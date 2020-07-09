Сутки на Донбассе: Один военный погиб, трое бойцов ранены

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НВФ 14 раз обстреляли украинские позиции, в частности, из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома в Зайцевом

За прошедшие сутки, 8 июля, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Марьинки, НВФ дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Хутора Свободного и Орехов в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По оборонцах Новолуганского и Новозвановки НВФ вели огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего – еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинские позиции вблизи Зайцевого и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.