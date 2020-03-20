Сутки на Донбассе: Один военный погиб и еще один получил ранение

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ осуществили 15 обстрелов

За минувшие сутки, 19 марта, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:

два раза неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм – 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды рядом с Лебединским – из 82-мм минометов – 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Васильевки – из автоматического станкового гранатомета;

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Славное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, 7 обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

четыре раза в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 120 мм – 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 10 мин;

в районе населенного пункта Новоалександровка – снайперский огонь.

Как отмечается, вчера, в результате провокационных обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

Напомним, 18 марта, в результате 15 обстрелов со стороны НВФ, трое украинских защитников были ранены.

Ранее сообщалось, что с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запретили пересечение КПВВ в обоих направлениях.