Сутки на Донбассе: Один военный погиб и еще один получил ранение
НВФ осуществили 15 обстрелов
За минувшие сутки, 19 марта, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:
- два раза неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 мм – 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Лебединским – из 82-мм минометов – 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя – из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- недалеко от Васильевки – из автоматического станкового гранатомета;
- рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Славное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, 7 обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- четыре раза в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 120 мм – 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 10 мин;
- в районе населенного пункта Новоалександровка – снайперский огонь.
Как отмечается, вчера, в результате провокационных обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.
Напомним, 18 марта, в результате 15 обстрелов со стороны НВФ, трое украинских защитников были ранены.
Ранее сообщалось, что с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запретили пересечение КПВВ в обоих направлениях.