Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, трое ранены

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ 14 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 31 марта, незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Согласно сообщению, основную активность противник сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов, а именно:

дважды возле Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов;

на окраине Песков - выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра;

вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Широкиного и Гнутового - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг;

недалеко от Каменки - из автоматического станкового гранатомета;

вблизи Опытного - из крупнокалиберного пулемета;

по защитникам Старогнатовки – из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три обстрела:

неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм;

по защитникам Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелковое оружие.

Как отмечается, вчера во время провокационных обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один боец из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине.

Напомним, ранее Германия и Франция сделали совместное заявление, о том, что они обеспокоены препятствованию работе на Донбассе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.