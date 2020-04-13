Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, еще один ранен

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ совершили два обстрела по украинским позициям в Донецкой области и один - в Луганской

За минувшие сутки, 12 апреля, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, вчера противник из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

Как отмечается, в результате обстрелов Вооруженные силы Украины потеряли одного защитника, еще один боец получил боевое поражение.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня и дали решительный ответ на все действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения, НВФ отказались от дальнейших провокаций украинских подразделений", - добавили в штабе ООС.

Напомним, накануне, 11 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе нарушили режим прекращения огня и восемь раз обстреляли позиции ООС. В результате обстрелов получили ранения трое украинских военных.