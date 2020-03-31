Сутки на Донбассе: Один украинский боец погиб, четверо получили ранения

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ совершили 18 обстрелов по позициям ООС

За минувшие сутки, 30 марта, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, 12 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского противник применял 82-мм минометы, выпустив всего 22 мины;

рядом с Павлополем выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета;

защитников Авдеевки обстреляли четыре раза – из 82-мм минометов – 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НВФ дважды обстреляли защитников Песков;

по окрестностям Невельского вели огонь из снайперского оружия;

неподалеку от Марьинки – из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ шесть раз обстреляли позиции украинских защитников:

по защитникам Новотошковского и Новгородского противник из минометов калибра 120 мм выпустил 29 мин и применил станковые противотанковые гранатометы;

неподалеку Новолуганського и Луганского противник обстрелял позиции ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие;

по защитникам Шумов противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, вчера, в результате провокационных обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что в понедельник, 30 марта, на востоке Украины от пули снайпера погиб военный из рядов Вооруженных сил Украины.