Сутки на Донбассе: Обстрел жилых домов в Авдеевке, шестеро военных ООС были ранены

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Также зафиксировано более полутора десятка обстрелов противника

За прошедшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-го калибра.

Не было спокойно и вблизи Орехово. Здесь противник, кроме 120-ти мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. НВФ обстреляли украинских военных возле населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта вооруженные формирования применили минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Авдеевки противник неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Опросного он тоже применил 120-ти мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, за минувшие сутки в результате обстрелов противника 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всех украинских защитников доставили в медицинские учреждения и оказали необходимую помощь врачей.

Кроме этого, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования со стороны Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

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Напомним, накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы к выходу Украины из Минских соглашений.