Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили режим прекращения огня

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

Согласно сообщению, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также НВФ вели обстрел из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в пригороде Авдеевки. Здесь противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.