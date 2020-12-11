Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили режим прекращения огня
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
За минувшие сутки, 10 декабря, на Донбассе незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также НВФ вели обстрел из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в пригороде Авдеевки. Здесь противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Огневые провокации противника не несли угрозы украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Ранее сообщалось, что Украина определила следующие шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, планируется дальнейшее освобождение удерживаемых лиц, а также открытие и функционирование пунктов пропуска через линию разграничения.