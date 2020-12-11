live
Новости » События Читати новину українською

Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе

 Фото из открытых источников

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

За минувшие сутки, 10 декабря, на Донбассе незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов разных систем, а возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также НВФ вели обстрел из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в пригороде Авдеевки. Здесь противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
 
Огневые провокации противника не несли угрозы украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
 
С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
 
 
Ранее сообщалось, что Украина определила следующие шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, планируется дальнейшее освобождение удерживаемых лиц, а также открытие и функционирование пунктов пропуска через линию разграничения. 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сепаратизм на Закарпатье: Обыски СБУ в "Обществе венгерской культуры" и угрозы Будапешта Политическое давление продолжается: СМИ сообщают о намерениях Министерства юстиции аннулировать партию "КМКС" По факту угроз украинским венграм открыли уголовное дело, - Клименко На Закарпатье распространяют видео с угрозами венграм. Аваков отреагировал
Loading...

программы канала ZIK

Годовщина
Уровень безработицы. Пенсии-2021. Школьное питание. Папа в декрет | Детали дня | 26.12.20
Скандалы и эмоции | Кредитная пропасть. Спасительная вакцина. Правительственные обещания | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдаун под елку. Провал Минздрава? Перепись населения | Ток-шоу
Январский локдаун. Падение самолета в Тернопольской области. Украинцы без тепла. | #Новости | 10.12.20