Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили режим всеобъемлющего перемирия

Девятые сутки подряд, с начала режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава ООС нет

Согласно сообщению, вчера утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета противник совершил возле Пивденного, а в обеденное время несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорского.

"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет", - подчеркнули в штабе.