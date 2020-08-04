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Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили режим всеобъемлющего перемирия

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

Девятые сутки подряд, с начала режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава ООС нет

За минувшие сутки, 3 августа, незаконные вооруженные формирования осуществили три обстрела вопреки режиму всеобъемлющего перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, вчера утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета противник совершил возле Пивденного, а в обеденное время несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.
 
Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорского.
 
"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава ООС боевых потерь и ранений нет", - подчеркнули в штабе.
 
Кроме того, с начала текущих суток зафиксирована одна провокация со стороны НВФ. Посреди ночи противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески.
 
 
Напомним, в первый день августа незаконные вооруженные формирования совершили три неприцельных обстрела на Донбассе. Двое бойцов из состава Объединенных сил были травмированы.
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