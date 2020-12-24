Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили режим прекращения огня

Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования открывали неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета.