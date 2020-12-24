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Сутки на Донбассе: НВФ трижды нарушили режим прекращения огня

Фото из открытых источников

Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет

За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования открывали неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета.
 
Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.
 
С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
 
 
Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего военнослужащего Ярослава Журавля – Сергея Журавля и обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Мужчина обвиняет президента в бездействии, которое привело к гибели его сына.
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