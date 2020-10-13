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Сутки на Донбассе: НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было

За минувшие сутки, 12 октября, на участках ответственности украинских подразделений на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских защитников возле Новолуганского, и дважды — вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельные провокационные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехового.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 13 октября, НВФ режим прекращения огня нарушили 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксированы три одиночных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

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