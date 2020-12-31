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Сутки на Донбассе: НВФ пять раз обстреляли украинские позиции

Фото из открытых источников

Неподалеку от Старогнатовки противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберного пулемета

За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня возле трех населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников вблизи Авдеевки. В то же время неподалеку от Старогнатовки противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

Обстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни или здоровью украинских воинов.

С начала текущих суток, 31 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что пока чисто военного решения вопроса по Донбассу нет.

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