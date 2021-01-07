Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня

Все факты нарушений были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В обеденное время, огневую активность НВФ было замечено и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово – из стрелкового оружия.