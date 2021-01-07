live
Новости » События Читати новину українською

Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе зафиксированы атаки НВФ

 Фото из открытых источников

Все факты нарушений были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

За прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В обеденное время, огневую активность НВФ было замечено и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово – из стрелкового оружия.
 
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет.
 
Кроме того, с начала текущих суток, 7 января, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
 
 
Напомним, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что в начале 2021 года планируется провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО, которая начнется с роспуска всех незаконных вооруженных формирований и вывода их из страны.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мы научились радоваться простым вещам: Кличко поздравил всех с Новым годом Кличко рассказал, как будут работать школы и детсады во время локдауна В Харькове началось прощание с Геннадием Кернесом О чем говорит рейтинг самых влиятельных украинцев
Loading...

программы канала ZIK

Январский локдаун. Тарифная вакханалия. Кризис в стране | Ток-шоу
Вакцинация и COVID-19 | Сергей Кравченко | Спецэфир на ZIK
Штрафовать за язык. Новые правила локдауна. Где вакцина? | Ток-шоу
Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Дуэт