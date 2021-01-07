Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня
Все факты нарушений были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
За прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В обеденное время, огневую активность НВФ было замечено и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово – из стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет.
Кроме того, с начала текущих суток, 7 января, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что в начале 2021 года планируется провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО, которая начнется с роспуска всех незаконных вооруженных формирований и вывода их из страны.