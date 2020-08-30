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Сутки на Донбассе: НВФ открывали огонь возле Зайцево

Фото из открытых источников

Кроме этого, противник продолжил вести инженерные работы в сторону позиций ООС

За прошедшие сутки, 29 августа, на Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды нарушили достигнутые договоренности. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

Так, накануне со стороны неподконтрольной украинскому правительству Ужовки НВФ проводили инженерные работы в сторону позиций ООС вблизи Водяного. Позже противник совершил неприцельные обстрелы из стрелкового оружия возле Зайцево.

"Выстрелы были провокационными, поэтому ответный огонь наши воины не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в пресс-центре штаба. 

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С начала этих суток, 30 августа, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований не зафиксировано, режим прекращения огня соблюдается. 

Напомним, недавно в украинской разведке сообщили, что с начала объявления перемирия на Донбассе незаконные вооруженные формирования потеряли 21 человека, а еще 29 - получили ранения. 

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