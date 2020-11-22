Сутки на Донбассе: НВФ открывали огонь из гранатомета, без потерь

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Противник произвел несколько выстрелов вблизи села Водяное

На Донбассе в течение 21 ноября представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области. Однако, в штабе отметили, что вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников. В связи с этим военные ответный огонь не открывали.

По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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Также с начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Защитники Украины соблюдают режим прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

Напомним, недавно члены незаконных вооруженных формирований обстреляли окрестности Авдеевки из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, в результате чего был ранен украинский военный.