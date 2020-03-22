Сутки на Донбассе: НВФ осуществили 10 обстрелов, ранено одного военного

Противник продолжает использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение

Фото из открытых источников

за прошедшие сутки, 21 марта, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:

дважды в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;

рядом с Новотроицким – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

дважды вблизи Новотошковского – из 82-мм минометов – 8 мин;

рядом с Новгородским – из минометов калибра 120 мм – 15 мин;

неподалеку Попасной – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм – 3 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, в субботу, 21 марта, в результате обстрелов позиций ООС один военнослужащий получил ранения.

Напомним, члены организации "Движение Сопротивления Капитуляции" обратились к Владимиру Зеленскому с требованием не использовать "чрезвычайное положение", которое планируется ввести в стране, ради "уступок России".