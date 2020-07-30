Сутки на Донбассе: НВФ один раз обстреляли украинских военных

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Потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 29 июля, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник обстрелял украинских бойцов из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был не прицельным и нёс провокационный характер, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет.

Напомним, ранее командование Объединенных сил Украины подтвердило, что военные начали мероприятия по прекращение огня на Донбассе. Отмечается, что приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00.01 часов 27 июля 2020 года.