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Сутки на Донбассе: НВФ один раз обстреляли украинских военных

Фото из открытых источников

Потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 29 июля, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник обстрелял украинских бойцов из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Выстрел был не прицельным и нёс провокационный характер, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела, нет.

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Напомним, ранее командование Объединенных сил Украины подтвердило, что военные начали мероприятия по прекращение огня на Донбассе. Отмечается, что приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00.01 часов 27 июля 2020 года.

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