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Сутки на Донбассе: НВФ один раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Боевых потерь, вследствие провокационных выстрелов, не было

За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Согласно сообщению, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам, поэтому подразделения ВСУ оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь, вследствие провокационных выстрелов, не было.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что в 2021 году Украина предложит новые шаги по урегулированию конфликта на Донбассе.

Новые действия будут включать в себя "закон о выборах, закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления", что предполагает и "формулу Штайнмайера".

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