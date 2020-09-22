Сутки на Донбассе: НВФ нарушили режим перемирия возле Марьинки и Водяного
Также выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений
За прошедшие сутки, 21 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна провокация из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку Водяного.
Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного из временно оккупированной Ужовки.
Как отмечается, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Новости по теме: Фокин раскрыл идею свободной экономической зоны для Донбасса
Напомним, к Международному дню мира, временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала Российскую Федерацию прекратить оккупацию Крыма, уйти из Донбасса и прекратить военную агрессию против Украины.