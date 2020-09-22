Сутки на Донбассе: НВФ нарушили режим перемирия возле Марьинки и Водяного

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Также выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений

За прошедшие сутки, 21 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил Согласно сообщению, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксировано вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна провокация из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку Водяного.