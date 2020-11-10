Сутки на Донбассе: НВФ дважды нарушили режим перемирия
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было
За прошедшие сутки, 9 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, режим прекращения огня незаконные вооруженные формирования дважды нарушили на Приазовье. Из временно неподконтрольных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.
Как отмечается, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". В украинской делегации обратили внимание, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября, к этому времени ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.
В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что соответствующий план может вызвать споры между Украиной и Россией.