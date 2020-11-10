Сутки на Донбассе: НВФ дважды нарушили режим перемирия

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

Согласно сообщению, режим прекращения огня незаконные вооруженные формирования дважды нарушили на Приазовье. Из временно неподконтрольных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.