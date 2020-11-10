live
Новости » События Читати новину українською

Сутки на Донбассе: НВФ дважды нарушили режим перемирия

Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было

За прошедшие сутки, 9 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, режим прекращения огня незаконные вооруженные формирования дважды нарушили на Приазовье. Из временно неподконтрольных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.
 
Как отмечается, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
 
С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
 
 
Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу". В украинской делегации обратили внимание, что следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября, к этому времени ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.
 
В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что соответствующий план может вызвать споры между Украиной и Россией.
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу
Реформа КСУ. Выборы в США. Трагедия в Кривом Роге. Минские соглашения | Ток-шоу
Байден - президент. Жизнь в кредит. Судьба Донбасса | Ток-шоу
Мирный план для Донбасса. Адаптивный карантин. Бюджет на 2021-й год | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу