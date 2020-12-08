Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

За минувшие сутки, 7 декабря, на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенный сил Согласно сообщению, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима зафиксирован в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где противник применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки НВФ произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также, украинские воины выявили факт инженерного оборудования позиций в направления временно неподконтрольной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Пивденное.