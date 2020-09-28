Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня

Потерь и ранений среди воинов нет

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия НВФ провоцировали украинских защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Ореховое.