Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня
Потерь и ранений среди воинов нет
За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия НВФ провоцировали украинских защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Ореховое.
Как отмечается, в результате провокационных выстрелов боевых потерь и ранений среди воинов ВСУ нет.
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Напомним, 26 сентября, в районе населенного пункта Ореховое во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения разной степени тяжести.