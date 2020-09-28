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Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Потерь и ранений среди воинов нет

За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
 
Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия НВФ провоцировали украинских защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Ореховое.
 
Как отмечается, в результате провокационных выстрелов боевых потерь и ранений среди воинов ВСУ нет.
 
 
Напомним, 26 сентября, в районе населенного пункта Ореховое во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения разной степени тяжести.
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