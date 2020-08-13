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Сутки на Донбассе: НВФ четыре раза нарушили перемирие

Фото из открытых источников

С начала текущих суток обстрелов со стороны НВФ не зафиксировано

За прошедшие сутки, 12 августа, незаконные вооруженные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В частности, противник обстрелял украинских бойцов вблизи Марьинки и Пивденного из стрелкового оружия, а возле Зализного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. 

Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник осуществил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Отмечается, что украинская сторона ответный огонь не открывала. Потерь среди украинской армии нет.

С начала текущих суток обстрелов со стороны НВФ не зафиксировано.

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Напомним, с начала объявления перемирия на Донбассе, 27 июля, незаконные вооруженные формирования потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными. По данным разведки, в подразделениях НВФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков.

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