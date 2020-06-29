Сутки на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили тишину, в частности запустили ракету по гражданскому населению вблизи Пивничного

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За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 28 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Луганского противник трижды обстреливал украинские оборонительные укрепления применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра. Позднее противник активизировался возле Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", НВФ использовали гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Как отмечается, за прошедшие сутки НВФ наразили опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивничное, вблизи Торецка. Представители НВФ выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, недавно Украины при ООН заявила, что на Донбассе с начала вооруженного конфликта в 2014 году погибли почти полторы сотни детей.