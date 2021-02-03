Сутки на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили "режим тишины", погиб украинский военный
Бойца не стало в результате прицельного снайперского огня
За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Южного, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта шумы противник вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. В результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий ВСУ. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.
У Крымского НВФ открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Павлополя, НВФ вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье – защитники заметили работу снайпера.
Также, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 недалеко от позиций Объединенных сил.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ранее в Главном управлении разведки заявили, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе усиливают готовность своей артиллерии и маскируют технику на новых позициях.