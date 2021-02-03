Сутки на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили "режим тишины", погиб украинский военный

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Бойца не стало в результате прицельного снайперского огня

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Южного, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта шумы противник вел в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. В результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий ВСУ. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

У Крымского НВФ открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Павлополя, НВФ вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье – защитники заметили работу снайпера.

Также, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 недалеко от позиций Объединенных сил.