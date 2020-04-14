Сутки на Донбассе: НВФ 7 раз открыли огонь, потерь нет

Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода

За минувшие сутки, 13 апреля, незаконные вооруженные формирования семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, передает пресс-служба ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь:

по оборонцах Широкиного с направления населенного пункта Саханка выпустили шесть мин калибра 82 мм;

возле Песков противник с направления населенного пункта Веселое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра;

в районе Опиного украинские военные зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" НВФ из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Как отмечается, потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов 13 апреля не было.

Напомним, 12 апреля, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один боец получил боевое поражение.