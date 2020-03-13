Сутки на Донбассе: НВФ 4 раза обстреливали позиции ООС, задействовав снайперов
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение
За прошедшие сутки, 12 марта, вооруженные формирования на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня и вели обстрелы против украинских военных из запрещенного оружия.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Как отмечается, НВФ обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также была отмечена работа снайперской пары.
Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Песок – из миномета калибра 82 мм вооруженные формирования выпустили 2 мины.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили два обстрела позиций ООС, а именно:
- неподалеку Зайцевого - отмечена работа снайперской пары;
- в районе населенного пункта Луганское – из станкового противотанкового гранатомета НВФ осуществили 10 выстрелов, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета.
В штабе ООС добавили, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
С начала этих суток вооруженные формирования из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского, потерь нет.
Как сообщалось ранее, ОБСЕ зафиксировала увеличение числа жертв конфликта на Донбассе.