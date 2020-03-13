Сутки на Донбассе: НВФ 4 раза обстреливали позиции ООС, задействовав снайперов

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Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

За прошедшие сутки, 12 марта, вооруженные формирования на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня и вели обстрелы против украинских военных из запрещенного оружия.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Как отмечается, НВФ обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также была отмечена работа снайперской пары.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Песок – из миномета калибра 82 мм вооруженные формирования выпустили 2 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили два обстрела позиций ООС, а именно:

неподалеку Зайцевого - отмечена работа снайперской пары;

в районе населенного пункта Луганское – из станкового противотанкового гранатомета НВФ осуществили 10 выстрелов, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета.

В штабе ООС добавили, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этих суток вооруженные формирования из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского, потерь нет.

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