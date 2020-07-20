Сутки на Донбассе: НВФ 17 раз нарушили "режим тишины"

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , по защитникам Луганского противный пять раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников возле Водяного. На этом участке он использовал гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Старогнатовки и Лебединского по украинским опорным пунктам незаконные вооруженные формирования задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам около Талаковки неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.