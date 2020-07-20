Сутки на Донбассе: НВФ 17 раз нарушили "режим тишины"
Потерь среди украинских военнослужащих нет
За минувшие сутки, 19 июля, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по защитникам Луганского противный пять раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больший – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку Причепиловки НВФ применили артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял украинских защитников возле Водяного. На этом участке он использовал гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Старогнатовки и Лебединского по украинским опорным пунктам незаконные вооруженные формирования задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам около Талаковки неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Еще один факт провокационной активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечен в пригороде Авдеевки.
Как отмечается, за минувшие сутки в результате обстрелов потерь среди украинских защитников нет.
Новости по теме: В США назвали условие наступления мира на Донбассе
Напомним, ранее Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россию не интересуют неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса. Чиновник убежден, что РФ через ОРДЛО пытается "мотать нервы" Украине.