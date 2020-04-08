Сутки на Донбассе: НВФ 10 раз обстреляли позиции ООС

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано

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За прошедшие сутки, 7 апреля, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов противник осуществил с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как отмечается, шесть нарушений режима "тишина" в минувшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи Каменки противник открывал огонь дважды, выпустив по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применив станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты возле Марьинки и Авдеевки НВФ обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

По позициям на окраинах Опытного противник применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершили четыре обстрела. Все – с применением минометов, запрещенных Минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки – всего 9 мин.

С огневых позиций близ оккупированного села Калиновое-Борщеватое НВФ выпустили четыре мины калибра 82 мм по украинским позициям возле Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования обстреляли автомобиль журналистов с беспилотника вблизи населенного пункта Красногоровка.