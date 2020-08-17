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Сутки на Донбассе: На востоке Украины сохраняется режим всеобъемлющего перемирия

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

В то же время НВФ осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений возле Водяного

За минувшие сутки, 16 августа, на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, военнослужащие ООС соблюдали условия прекращения огня и готовы были оказать достойный отпор вероятным коварным действиям противника.
 
"Вместе с тем, за прошедшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение незаконными вооруженными формированиями договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Уживка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений возле Водяного", - говорится в сообщении.
 
Как отмечается, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
 
 
Напомним, 13 августа на Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве, которое разнесло машину на куски. В результате один боец погиб на месте, а еще одного военного доставили в больницу в тяжелом состоянии.
 
Впоследствии стало известно имя погибшего военного, который подорвался на мине на востоке Украины. Им оказался старший сержант Сергей Похович.
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