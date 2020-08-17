Сутки на Донбассе: На востоке Украины сохраняется режим всеобъемлющего перемирия

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

В то же время НВФ осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений возле Водяного

За минувшие сутки, 16 августа, на Донбассе на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил Согласно сообщению, военнослужащие ООС соблюдали условия прекращения огня и готовы были оказать достойный отпор вероятным коварным действиям противника.