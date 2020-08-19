Сутки на Донбассе: На востоке Украины сохраняется "режим тишины"

Вчера на Донбассе никто не пострадал

Как отмечается, военнослужащие Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны противника.

Кроме того, с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.