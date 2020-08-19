Сутки на Донбассе: На востоке Украины сохраняется "режим тишины"
Вчера на Донбассе никто не пострадал
За минувшие сутки, 18 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Как отмечается, военнослужащие Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны противника.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Кроме того, с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины, к командующему Объединенных сил и к Донецкой и Луганской ОГА за информацией о безопасности организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.