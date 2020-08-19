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Сутки на Донбассе: На востоке Украины сохраняется "режим тишины"

Ситуация на Донбассе РБК-Украина

Вчера на Донбассе никто не пострадал

За минувшие сутки, 18 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Как отмечается, военнослужащие Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны противника.
 
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
 
Кроме того, с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках также наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
 
 
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины, к командующему Объединенных сил и к Донецкой и Луганской ОГА за информацией о безопасности организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. 
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