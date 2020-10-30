Сутки на Донбассе: Двое военных погибли, еще двое ранены

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Вчера НВФ открывали огонь пять раз, а сегодня уже дважды

За прошедшие сутки, 29 октября, на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного НВФ дважды открывали огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.