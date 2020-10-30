Сутки на Донбассе: Двое военных погибли, еще двое ранены
Вчера НВФ открывали огонь пять раз, а сегодня уже дважды
За прошедшие сутки, 29 октября, на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного НВФ дважды открывали огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.
Обоим воинам была оказана медицинская помощь, их оперативно доставили в лечебные учреждения.
С начала текущих суток, 30 октября, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня.
"В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, в результате огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 28 октября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.