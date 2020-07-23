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Сутки на Донбассе: Четверо украинских военных получили ранения

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Вчера НВФ 15 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки, 22 июля, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, передает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций украинских защитников 25 мин.
 
Вблизи Хутора Вольный НВФ задействовали гранатометы разных систем, а возле Крымского – вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы.
 
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка.
 
По защитникам Богдановки незаконные вооруженные формирования применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Под вечер, на этом участке, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
 
Как отмечается, вчера, в результате провокационных обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей.
 
 
Напомним, 21 июля представители незаконных вооруженных формирований передали еще одно тело погибшего военного на подконтрольную правительству Украины территорию.
 
Вчера была установлена личность погибшего на Донбассе военнослужащего, им оказался - сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрелов со стороны НВФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево.
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