Сутки на Донбассе: Четверо украинских военных получили ранения

Вчера НВФ 15 раз открывали огонь по украинским позициям

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , неподалеку Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций украинских защитников 25 мин.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка.

По защитникам Богдановки незаконные вооруженные формирования применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Под вечер, на этом участке, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.