Сутки на Донбассе: Четверо украинских военных получили ранения
Вчера НВФ 15 раз открывали огонь по украинским позициям
За минувшие сутки, 22 июля, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, передает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций украинских защитников 25 мин.
Вблизи Хутора Вольный НВФ задействовали гранатометы разных систем, а возле Крымского – вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка.
По защитникам Богдановки незаконные вооруженные формирования применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Под вечер, на этом участке, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Как отмечается, вчера, в результате провокационных обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей.
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Напомним, 21 июля представители незаконных вооруженных формирований передали еще одно тело погибшего военного на подконтрольную правительству Украины территорию.
Вчера была установлена личность погибшего на Донбассе военнослужащего, им оказался - сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрелов со стороны НВФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево.