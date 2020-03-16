Сутки на Донбассе: Четверо украинских военнослужащих ранены

На Донбассе зафиксировано атаки НВФ Фото из открытых источников

НВФ 12 раз обстреляли украинские позиции

За минувшие сутки, 15 марта, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Лебединским – из 120-мм минометов – 35 мин, из минометов калибра 82 мм – 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, вчера, в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое – боевое поражение.

Напомним, с сегодняшнего дня, 16 марта, по приказу Командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.