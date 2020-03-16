Сутки на Донбассе: Четверо украинских военнослужащих ранены
НВФ 12 раз обстреляли украинские позиции
За минувшие сутки, 15 марта, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:
- трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды рядом с Лебединским – из 120-мм минометов – 35 мин, из минометов калибра 82 мм – 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Невельского – из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, вчера, в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое – боевое поражение.
Напомним, с сегодняшнего дня, 16 марта, по приказу Командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.